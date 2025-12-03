Santuario de Guadalupe contará con mayor seguridad por alto flujo de fieles

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luego de que un grupo de jóvenes ingresara a una parroquia cerca del centro histórico de Morelia y provocara un incendio, autoridades eclesiásticas y municipales han decidido reforzar los operativos de seguridad en templos, especialmente en el marco de las festividades dedicadas a la Virgen de Guadalupe.

Coordinación con el municipio

En entrevista para MiMorelia.com, el padre del santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, Fray Javier Gordillo Arellano, aseguró que ya existe una coordinación estrecha con el gobierno municipal, en especial con la Policía Morelia, para garantizar la tranquilidad de quienes acuden a los actos religiosos.

“Siempre hemos estado en coordinación con las autoridades. Cada quien desde su trinchera, pero sumando esfuerzos para atender lo mejor posible a los fieles”, mencionaron voceros de la Iglesia.