Santiago Undameo luce nuevo rostro con el programa Rutas Mágicas de Color

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Turismo de Morelia (Sectur), en colaboración con “Corazón Urbano A. C.” y el Centro INAH (Instituto Nacional de Antropología e Historia), implementa el programa “Rutas Mágicas de Color” en la tenencia de Santiago Undameo, cuyo objetivo es mejorar la imagen urbana mediante la intervención con pintura en más de 2 mil metros cuadrados de fachadas.

La titular de la Sectur, Thelma Aquique Arrieta, adelantó que desde el gobierno encabezado por el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez, se continúa reforzando la imagen urbana de las tenencias con vocación turística, tal es el caso de Santiago Undameo.

Esta acción —señaló la secretaria de Turismo— coordina esfuerzos y, además, destina recursos para el mejoramiento de la plaza principal, las jardineras, el templo y ex convento de la tenencia.