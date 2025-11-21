Santiago Cañón-Valencia: una noche de maestría y emoción en el FMM

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el majestuoso escenario del Teatro Ocampo, el público del Festival de Música de Morelia Miguel Bernal Jiménez vivió una velada extraordinaria con la presentación del reconocido violoncellista Santiago Cañón-Valencia, quien deslumbró con su dominio técnico, sensibilidad artística y poderosa conexión emocional con cada obra interpretada.

El recital inició con una de las cumbres del repertorio barroco: las Suites para violoncello solo de Johann Sebastian Bach (1685-1750), piezas que marcaron la historia del instrumento y que, bajo el arco de Cañón, adquirieron nueva vida. La precisión, el fraseo elegante y la profunda expresividad del intérprete guiaron al público a través de un viaje musical que evocó la espiritualidad y perfección estructural del genio alemán.