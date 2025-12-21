Santa llega al zoológico de Morelia estas vacaciones

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El espíritu navideño llegó al Parque Zoológico "Benito Juárez" de Morelia, que en estas fechas ofrece a las familias una experiencia especial con la presencia de Santa Claus y su tradicional buzón de cartas para los deseos infantiles.

Durante estos días, de 11:00 a 14:00 horas, niñas y niños podrán tomarse la foto con Santa y entregarle su carta personalmente, en un punto ubicado a un costado de la taquilla múltiple del zoológico. La dinámica busca reforzar las tradiciones decembrinas y brindar momentos de ilusión a los más pequeños.