Santa llega al zoológico de Morelia estas vacaciones

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El espíritu navideño llegó al Parque Zoológico "Benito Juárez" de Morelia, que en estas fechas ofrece a las familias una experiencia especial con la presencia de Santa Claus y su tradicional buzón de cartas para los deseos infantiles.
Durante estos días, de 11:00 a 14:00 horas, niñas y niños podrán tomarse la foto con Santa y entregarle su carta personalmente, en un punto ubicado a un costado de la taquilla múltiple del zoológico. La dinámica busca reforzar las tradiciones decembrinas y brindar momentos de ilusión a los más pequeños.
Además de esta actividad navideña, el zoológico estará abierto en su horario habitual de 10:00 a 18:00 horas, por lo que los visitantes podrán recorrer el parque y conocer a sus más de 400 ejemplares de fauna nacional e internacional, lo que convierte al lugar en una excelente opción para disfrutar las vacaciones en familia.
El Zoológico de Morelia ha preparado este espacio como parte de su compromiso de ofrecer actividades recreativas y educativas para la niñez michoacana, en un entorno seguro y con todas las medidas necesarias para que la magia de la Navidad se viva en cada rincón del parque.
