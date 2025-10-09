Sancionadas, cuatro personas por hacer del baño en vía pública en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- De acuerdo con el registro de la Policía Morelia, en lo que va del año se han registrado cuatro faltas administrativas por orinar o defecar en la vía pública, particularmente dos en el sector Revolución, una en el sector Centro y la restante en el sector Independencia.

En entrevista para MIMORELIA.COM, Isaac Olguín Guerrero, encargado de despacho de la Comisaría de la Policía Morelia, explicó que en el reglamento de orden y justicia está contemplado como falta administrativa que una persona haga sus necesidades fisiológicas en la vía pública.

"Nosotros tratamos de checar cada situación para ver si es una persona que padece de sus facultades mentales o si está bajo la influencia de alguna sustancia. Pero si nos toca registrarlo en flagrancia o atender algún reporte, evidentemente se van al Juzgado Cívico […]", subrayó.

Olguín Guerrero añadió que los casos se remiten ante el Juzgado Cívico y, respecto a las zonas donde se concentran estos reportes, indicó que en el Centro Histórico ya no ha sido recurrente debido a la mayor afluencia de personas, lo que genera más movimiento.

No obstante, compartió que este tipo de problemática también se presenta en colonias de la periferia de Morelia, por ejemplo, en la salida a Quiroga y al norte de la ciudad, en lugares con venta de alcohol, espacios con aglomeración de personas, como las canchas de Policía y Tránsito, y en Villas de Oriente, cerca de las canchas de fútbol.

Para finalizar, el comisario explicó que la sanción depende del juez cívico, y puede ser económica o conmutada por servicio en favor de la comunidad.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, Netzahualcóyotl Vázquez Vargas, informó que los inspectores de la dependencia también han detectado casos de este tipo, sobre todo en el primer cuadro de la ciudad.

Comentó que ante esta problemática se trabaja de manera coordinada con la Policía Morelia, pues es la corporación encargada de aplicar las sanciones correspondientes.

"Es lo que traemos, un tema de limpieza permanente, y si encontramos a alguien infraganti, Policía Morelia se encarga de generar las multas correspondientes […]", explicó.

El funcionario añadió que el caso más reciente se registró la semana antepasada, atrás de la Catedral.

Para finalizar, detalló que en algunos casos las personas infractoras son canalizadas para participar en jornadas de limpieza que la Secretaría realiza en distintos puntos de la ciudad.

