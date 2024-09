Sana sus duelos con catártica poesía, Diana Ferreyra

"De eso nos da cuenta en sus intensidades lingüísticas que revelan su oficio en el campo de las letras".

En ritmos y silencioso indispensables, da luz a su pensamiento y "la conmiseración no está en su léxico", afirma.

Mientras considera que "La tarea de prolongar su obra es abrir múltiples puertas".

Y la cita: "No me salves, no quiero tu consuelo, he vomitado en los pasillos del hospital soy la segunda opción no tienes por qué salvarme puedo luchar (...) El dolor tiene mi nombre, no me salves, no me hace falta".

Así mismo, la presentadora aseguró que la escritura deja "pistas generacionales como cartas de navegación".

Y la parafrasea, "nadie me va a callar aunque el cáncer consuma mi cadera, nadie me va a callar aunque pierda el sentido de vivir".

avl