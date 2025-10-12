San Miguel del Monte en fase informativa de su consulta indígena

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En estos momentos se está llevando a cabo la fase informativa de la consulta indígena en la tenencia de San Miguel del Monte, municipio de Morelia.

En dicha etapa las y los consejeros del Instituto Electoral de Michoacán (IEM) se encargan de responder a las dudas de las y los habitantes de la localidad para posteriormente proceder con la fase consultiva.