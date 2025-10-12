San Miguel del Monte en fase informativa de su consulta indígena

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En estos momentos se está llevando a cabo la fase informativa de la consulta indígena en la tenencia de San Miguel del Monte, municipio de Morelia.
En dicha etapa las y los consejeros del Instituto Electoral de Michoacán (IEM) se encargan de responder a las dudas de las y los habitantes de la localidad para posteriormente proceder con la fase consultiva.
En la tenencia hay presencia de autoridades municipales, como el secretario del ayuntamiento, Yankel Benítez.
Es de recordar que, tras una consulta previa, la comunidad decidió que fuese a través del voto en urnas, el método de elección sobre si la tenencia accede al presupuesto directo y autogobierno. Las urnas serán colocadas en cuatro puntos para abarcar todo el territorio.
En San Miguel del Monte habitan alrededor de mil 300 personas, y en caso de aprobarse en las urnas, será la primera comunidad matlatzinca o pirinda con autogobierno.
