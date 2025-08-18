Salud y negocios: AMEXME visita Cellstime Morelia y conoce sus tratamientos de vanguardia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La clínica Cellstime Morelia, especializada en medicina regenerativa, abrió sus puertas a integrantes de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias (AMEXME) capítulo Morelia, quienes visitaron sus instalaciones en el marco del programa “Visita mi negocio”.
Ubicada en avenida Montaña Monarca número 331, dentro del Hospital Ángeles, la clínica a cargo de la doctora Yatziri Correa Santibáñez dio a conocer a las socias empresarias las experiencias y beneficios de la medicina regenerativa con células madre mesenquimales de origen humano, además de tratamientos como la sueroterapia (NAD, oligoelementos, vitamina C y multivitamínicos) y una amplia gama de procedimientos estéticos faciales, capilares y corporales.
Durante la visita, la doctora Correa Santibáñez explicó cómo la medicina regenerativa está transformando la forma en que se atienden padecimientos y se mejora la calidad de vida de los pacientes, al tiempo que destacó el impacto de integrar tratamientos de vanguardia con fines tanto médicos como estéticos.
La presidenta de AMEXME Morelia, Leticia Godínez Pérez, resaltó la relevancia de acercar a las socias a empresas aliadas como Cellstime Morelia: “Visita mi negocio es un programa que fortalece la unión empresarial, impulsa la economía regional y abre oportunidades de crecimiento conjunto”.
Con esta actividad, AMEXME Morelia refrenda su compromiso de apoyar a sus integrantes, mientras que Cellstime Morelia se posiciona como una clínica referente en tratamientos innovadores con células madre en Michoacán.
RPO