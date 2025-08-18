Salud y negocios: AMEXME visita Cellstime Morelia y conoce sus tratamientos de vanguardia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La clínica Cellstime Morelia, especializada en medicina regenerativa, abrió sus puertas a integrantes de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias (AMEXME) capítulo Morelia, quienes visitaron sus instalaciones en el marco del programa “Visita mi negocio”.

Ubicada en avenida Montaña Monarca número 331, dentro del Hospital Ángeles, la clínica a cargo de la doctora Yatziri Correa Santibáñez dio a conocer a las socias empresarias las experiencias y beneficios de la medicina regenerativa con células madre mesenquimales de origen humano, además de tratamientos como la sueroterapia (NAD, oligoelementos, vitamina C y multivitamínicos) y una amplia gama de procedimientos estéticos faciales, capilares y corporales.