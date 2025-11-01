¿Sales por la tarde? Se esperan lluvias ligeras en Morelia este sábado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este sábado, los habitantes de la capital michoacana deben prepararse para un día con cambios moderados en el clima, incluyendo lluvias ligeras por la tarde y noche, según el pronóstico más reciente.

Por la mañana, se espera un cielo con nubes y claros, acompañado de una temperatura agradable alrededor de los 18°C.

Durante la tarde, el cielo permanecerá parcialmente nublado y se registrará una lluvia débil, con temperaturas que alcanzarán los 23°C.

Hacia la noche, continuará la presencia de lluvia ligera, manteniéndose el cielo parcialmente cubierto y con una temperatura mínima cercana a los 16°C.

A lo largo del día, se prevén vientos del sur con una velocidad promedio de 13 km/h, lo que puede generar una ligera sensación térmica más baja en algunas zonas abiertas.

BCT