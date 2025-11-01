Morelia

¿Sales por la tarde? Se esperan lluvias ligeras en Morelia este sábado

¿Sales por la tarde? Se esperan lluvias ligeras en Morelia este sábado
Depositphotos
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este sábado, los habitantes de la capital michoacana deben prepararse para un día con cambios moderados en el clima, incluyendo lluvias ligeras por la tarde y noche, según el pronóstico más reciente.

Por la mañana, se espera un cielo con nubes y claros, acompañado de una temperatura agradable alrededor de los 18°C.

Durante la tarde, el cielo permanecerá parcialmente nublado y se registrará una lluvia débil, con temperaturas que alcanzarán los 23°C.

Hacia la noche, continuará la presencia de lluvia ligera, manteniéndose el cielo parcialmente cubierto y con una temperatura mínima cercana a los 16°C.

A lo largo del día, se prevén vientos del sur con una velocidad promedio de 13 km/h, lo que puede generar una ligera sensación térmica más baja en algunas zonas abiertas.

BCT

Morelia
Clima
grid
Sábado

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com