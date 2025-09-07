¿Saldrás hoy? Pronostican lluvias y vientos en Morelia este domingo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este domingo, Morelia amaneció con niebla y temperaturas cercanas a los 19°C, según el pronóstico del tiempo.

Por la tarde, se esperan chubascos acompañados de tormentas eléctricas y cielo parcialmente nuboso. La temperatura alcanzará máximas de 23°C, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones ante posibles encharcamientos y cambios bruscos de clima.

Durante la noche, persistirá la lluvia, aunque con menor intensidad, acompañada de cielo parcialmente nublado y una disminución de la temperatura hasta los 16°C.

A lo largo del día, se prevén vientos del sureste con una velocidad promedio de 9 km/h. Se recomienda tomar precauciones si se realizan actividades al aire libre, especialmente en zonas abiertas o con riesgo de caída de ramas u objetos sueltos.

BCT