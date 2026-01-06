Saldo blanco tras operativo de Reyes: SSP

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Saldo blanco fue el resultado de la noche de Reyes Magos en la capital michoacana, informó la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

De acuerdo con la dependencia, el operativo se llevó a cabo en mercados, el auditorio municipal y centros comerciales, donde se auxilió a las personas que lo requirieran.

Además, se vigiló que no se registrara incidente alguno durante la compra de juguetes por parte de las Reinas Magas y Reyes Magos.

Fue durante la noche del 05 y madrugada del 06 de enero cuando los elementos de la Guardia Civil realizaron los trabajos correspondientes.

