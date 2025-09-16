Saldo blanco en Morelia tras festejos patrios y concierto de Nodal

Por su parte, Pablo Alarcón Olmedo, encargado de despacho de la Comisión Municipal de Seguridad, estimó que en el operativo participaron más de mil 700 elementos de seguridad de los distintos órdenes de gobierno.

Añadió que el reporte, que incluye la verbena popular, el Grito de Independencia y el concierto, fue también de saldo blanco. En cuanto a la asistencia, comentó que se estiman más de 5 mil personas en el Grito y entre 10 mil a 15 mil asistentes en el concierto público.

El comisario recalcó que, de igual forma, en las tenencias de Morelia también se registró saldo blanco durante los festejos patrios. Señaló que, aunque la tenencia de Atapaneo había informado que no realizaría el Grito de Independencia, sí se llevó a cabo la verbena popular, donde no se registraron incidentes.