Salario de Policía Morelia registra un incremento acumulado del 36% con Alfonso Martínez

A través de esta labor necesaria en la construcción de la paz, el turismo y los grandes eventos regresaron a nuestra ciudad, expresó Martínez Alcázar. Asimismo, enfatizó, mientras que en 2021 se recibió al municipio con un promedio de 42 homicidios mensuales, dicha cifra ha descendido a cerca de 10 casos en los últimos meses de 2025.

Finalmente, el presidente anunció que se aplicará un nuevo aumento salarial del 5% a todos los efectivos, acumulando así un 36% durante su gobierno, además que todos los Policías rasos con ocho o más años de antigüedad serán ascendidos a Policía Tercero.

En su turno, el comisionado municipal de Seguridad Ciudadana, Pablo Alarcón Olmedo, reconoció la voluntad del alcalde para dar las mejores herramientas a los oficiales y dignificar sus condiciones laborales, materia en la que superan la media nacional del salario a policías.