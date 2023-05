Sacan a personas borrachas del zoo de Morelia

Es de recordar que en febrero pasado una familia rompió las reglas y se metió a un albergue de tortugas sulcata también en este recinto.

La familia fue retirada del zoo y el parque reiteró las reglas al interior del recinto faunístico, como la prohibición de ingresar a los albergues de los animales, no meter las manos, no arrojar objetos y no alimentar a los ejemplares.