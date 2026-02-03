¡Saca tu lado artístico o muévete al ritmo del jazz! Checa estos talleres en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Si este año te propusiste aprender algo nuevo, mover el cuerpo o dejar volar tu creatividad, esta es tu oportunidad: el Colegio de Morelia lanzó tres nuevos talleres para personas adultas que quieren disfrutar, aprender y activarse.
Las clases se impartirán dos veces por semana (martes y jueves), y están diseñadas para todo tipo de público. No necesitas experiencia previa, ¡solo ganas de pasarla bien y explorar tu talento!
🎷 Jazz
Disfruta de una hora de movimiento, ritmo y expresión corporal.
🕕 Horario: martes y jueves, de 18:00 a 19:00 hrs.
🛼 Patinaje para adultos
Actívate y mejora tu equilibrio mientras te diviertes sobre ruedas.
🕗 Horario: martes y jueves, de 20:00 a 21:00 hrs.
🖍️ Dibujo de lápiz a color
Ideal para quienes aman el arte y quieren mejorar su técnica con lápices de colores.
🕓 Horario: martes y jueves, de 16:00 a 17:00 hrs.
Todos los talleres se llevan a cabo en las instalaciones del Colegio de Morelia, ubicado en Av. Guadalupe Victoria #2225, Lomas de Santiaguito.
📲 El registro ya está disponible en línea:
👉 colegiomorelia.gob.mx
SHA