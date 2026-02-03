¡Saca tu lado artístico o muévete al ritmo del jazz! Checa estos talleres en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Si este año te propusiste aprender algo nuevo, mover el cuerpo o dejar volar tu creatividad, esta es tu oportunidad: el Colegio de Morelia lanzó tres nuevos talleres para personas adultas que quieren disfrutar, aprender y activarse.

Las clases se impartirán dos veces por semana (martes y jueves), y están diseñadas para todo tipo de público. No necesitas experiencia previa, ¡solo ganas de pasarla bien y explorar tu talento!