¡Saca la sombrilla! Morelia tendrá cielo despejado y calor moderado este viernes

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este viernes 21 de noviembre, el clima en Morelia comenzó con bancos de niebla y temperaturas frescas de 10°C, pero se espera que hacia el mediodía y la tarde el termómetro ascienda hasta los 27°C, de acuerdo con el sitio Meteored.mx.

Desde las primeras horas del día, la capital michoacana se mantuvo cubierta, aunque el cielo irá despejándose conforme avance la mañana. Hacia las 11:00 horas, se espera una temperatura de 22°C con cielos mayormente soleados, mientras que a las 14:00 horas se alcanzarán los 26°C, con presencia de algunas nubes.

Durante la noche, el clima volverá a refrescar, con temperaturas mínimas de hasta 16°C. El viento se mantendrá con ráfagas moderadas provenientes del noreste y sur, con velocidades de entre 7 y 15 km/h.

La salida del sol fue a las 06:56 horas y se espera su puesta a las 18:04, lo que dará lugar a una jornada con 11 horas y 8 minutos de luz solar. Por su parte, el calendario lunar indica luna creciente.

Se recomienda a la población mantenerse hidratada, vestir en capas y considerar el uso de protector solar durante las horas de mayor radiación, especialmente entre las 11:00 y 15:00 horas.

RYE-