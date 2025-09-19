¡Saca el suéter! Morelia se cubre de niebla este viernes

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este jueves comenzó con niebla en la capital michoacana y temperaturas cercanas a los 18°C.

Por la tarde, se espera cielo parcialmente nublado con una temperatura máxima aproximada de 23°C. Ya por la noche, el cielo se mantendrá con nubes y claros, mientras el termómetro descenderá a unos 16°C.

A lo largo del día, se prevé viento proveniente del norte con una velocidad media de 9 km/h.

Se recomienda a la población tomar precauciones al conducir durante la mañana, especialmente en zonas altas o avenidas con baja visibilidad, así como mantenerse abrigado por la noche.

