¡Saca el suéter! Este martes, el cielo de Morelia estará nublado la mayor parte del día

CYNTHIA ARROYO
MiMorelia.com
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este martes 13 de enero, el clima en Morelia será mayormente parcialmente nublado, con temperaturas frescas por la mañana y templadas por la tarde, de acuerdo con el pronóstico extendido.

Durante las primeras horas del día, el termómetro marcará alrededor de los 7 a 14 grados Celsius. Para la tarde se espera una temperatura máxima de 23°C, mientras que por la noche volverá a descender a los 15°C.

El viento tendrá presencia constante a lo largo del día, soplando desde el sur con ráfagas que podrían alcanzar los 36 km/h entre las 14:00 y 17:00 horas, lo que podría provocar ligeras variaciones en la sensación térmica.

Además, el índice de radiación ultravioleta (UV) será alto entre las 12:00 y 14:00 horas, con niveles entre 6 y 7, por lo que se recomienda el uso de protector solar si se planea realizar actividades al aire libre.

Morelia
Clima
martes
