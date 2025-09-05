¡Saca el paraguas! Prevén lluvias y tormentas esta tarde en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este viernes 5 de septiembre, Morelia amaneció con bancos de niebla en algunas zonas y temperaturas cercanas a los 13°C, situación que podría dificultar la visibilidad para automovilistas durante las primeras horas del día.

De acuerdo con el portal Meteored.mx, consultado por MIMORELIA.COM, se espera que el cielo permanezca parcialmente nublado a lo largo del día, con una temperatura máxima de 22°C por la tarde, momento en el que también se prevén tormentas y chubascos con una probabilidad de lluvia del 50%.

Por la noche, el clima se tornará nuevamente fresco, con cielo parcialmente nublado y temperaturas alrededor de los 16°C. El viento será mayormente del sur, con rachas de entre 5 y 12 km/h.

En todos los casos no olvides llevar tu paraguas.

RYE-