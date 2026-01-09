¡Saca el bloqueador! Subirá hasta 24°C el clima este viernes en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este viernes 9 de enero se espera un día mayormente despejado en Morelia, con cielo parcialmente nublado por la mañana y condiciones de “nubes y claros” durante la tarde.

Según el pronóstico horario, la temperatura más baja se registrará alrededor de las 08:00 horas con 9°C, mientras que el punto más cálido será a las 14:00 horas, alcanzando los 24°C.

A través de un portal especializado en meteorología, se advierte que durante el día predominarán los vientos del sur con velocidades que oscilarán entre los 4 y 41 km/h, siendo más intensos entre las 14:00 y las 17:00 horas.

En cuanto a la sensación térmica, esta será prácticamente igual a la temperatura ambiente en todo momento, y se estima un nivel de radiación ultravioleta “alto” en las horas centrales del día, por lo que se recomienda usar protección solar si se permanece a la intemperie.

Durante la noche, las condiciones seguirán estables, con cielo mayormente despejado, temperaturas cercanas a los 13°C y vientos suaves. La fase lunar será de luna menguante, con una iluminación del 59%.

RYE-