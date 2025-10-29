Sabores y tradición: llega el evento “Kamata” a Morelia con degustación de atoles

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este sábado 1 de noviembre, la escuela CEDVA, ofrecerá una jornada especial dedicada al sabor y la tradición mexicana, en la que los asistentes podrán probar diferentes sabores de atole de manera gratuita.

El evento, llamado “KAMATA”, iniciará a partir de las 6:00 de la tarde en las instalaciones del plantel, ubicadas en Ana María Gallaga #124, colonia Centro. Desde las 5:00 p.m. se abrirán las puertas para recibir al público que desee disfrutar de una tarde de convivencia y tradición.

De acuerdo con la institución, durante la actividad se ofrecerá una gran variedad de atoles —como fresa, guayaba y chocolate— elaborados por los propios estudiantes de gastronomía.