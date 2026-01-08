Sabine Moussier, Issabela Camil y Anna traen a Morelia ‘Busco al hombre de mi vida…’

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La exitosa obra de comedia “Busco al hombre de mi vida... Marido ya tuve” se presentará el próximo 29 de marzo de 2026 en el Teatro Morelos de Morelia, con dos funciones programadas a las 5:00 p.m. y 7:00 p.m.

Con las actuaciones estelares de Anna Ciocchetti, Issabela Camil y Sabine Moussier, esta puesta en escena, bajo la producción de Antonio Escobar, ha sido reconocida como “la comedia número uno en México” y celebra ya su cuarto año de éxito en cartelera.