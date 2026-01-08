Morelia

Sabine Moussier, Issabela Camil y Anna traen a Morelia ‘Busco al hombre de mi vida…’

Tres actrices, una historia sin filtros y muchas verdades incómodas… pero divertidas
Sabine Moussier, Issabela Camil y Anna traen a Morelia ‘Busco al hombre de mi vida…’
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La exitosa obra de comedia “Busco al hombre de mi vida... Marido ya tuve” se presentará el próximo 29 de marzo de 2026 en el Teatro Morelos de Morelia, con dos funciones programadas a las 5:00 p.m. y 7:00 p.m.

Con las actuaciones estelares de Anna Ciocchetti, Issabela Camil y Sabine Moussier, esta puesta en escena, bajo la producción de Antonio Escobar, ha sido reconocida como “la comedia número uno en México” y celebra ya su cuarto año de éxito en cartelera.

arema.mx

Los boletos ya se encuentran disponibles a través de la plataforma arema.mx, con precios que van desde los $500 pesos en Zona Oro hasta los $750 pesos en Zona VIP, más cargos por servicio.

El evento se realizará en el recinto ubicado en Av. Calz. Ventura Puente s/n, Félix Ireta, 58070, Morelia, y promete una velada de carcajadas y reflexión sobre las relaciones amorosas, desde una mirada femenina e irreverente.

SHA

Teatro Morelos
Busco al hombre de mi vida
comedia en Morelia

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com