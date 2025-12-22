Súmate a GHAPAD y ayúdanos a alimentar a 2 mil 500 perritos en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La organización animalista GHAPAD, encabezada por su presidenta Esmeralda Cerda Pizano, lanzó un llamado urgente a la ciudadanía moreliana para apoyar su programa "Pancitas Llenas", cuyo objetivo es asegurar el alimento para aproximadamente 2 mil 500 perros en situación de calle durante esta navidad y en la celebración de año nuevo.
A pesar del gran esfuerzo que representa esta labor, la organización reporta una baja en la recaudación, un fenómeno que Cerda Pizano atribuye a la distracción generalizada por las posadas y festividades de fin de año.
La presidenta de GHAPAD enfatiza que la necesidad de apoyo es constante y existen múltiples maneras sencillas para que la comunidad se sume a esta noble causa.
Además de la comida, la organización solicita apoyo con equipo para la preparación: ollas y vaporeras.
"Vamos bajos en la recaudación. Sabemos que la gente también está distraída, anda con otras cosas, en las posadas de sus trabajos y todo eso. Entonces más que nada recordarle a la ciudadanía que nos eche la mano," expresó Cerda Pizano, invitando a la reflexión sobre los animales que dependen de su ayuda.
Una de las formas más directas de colaborar es a través del donativo en especie, para lo cual GHAPAD ha dispuesto de 6 puntos de acopio en la ciudad. Entre los alimentos no perecederos más solicitados se encuentran croquetas, hojas de tamal, manteca de cerdo, arroz quebrado (por ser más económico), y suplementos vitamínicos como Kidi y Farmatom. También se agradecen las gotitas de pasiflorina, que se pueden adquirir en tiendas naturistas.
Para los ingredientes perecederos, el apoyo económico es crucial, especialmente para asegurar la compra de proteína antes de que los precios se disparen con la cercanía de la Navidad. Cerda Pizano detalló que el pollo, la carne de res, la carne de puerco y grandes cantidades de huevo son esenciales para preparar las cerca de dos toneladas de alimento que se distribuyen. La estrategia es comprar estos insumos ahora para evitar que el precio del pollo suba.
"También nos pueden hacer préstamo de vaporeras con su nombre y su teléfono para comunicarnos nosotros para regresarlas Porque si preparamos cerca de dos toneladas de alimento," señaló la presidenta, demostrando la logística intensiva detrás de cada ración entregada a los perritos.
Sin embargo, la ayuda no solo se limita a donaciones materiales; el programa necesita urgentemente manos amigas. GHAPAD está buscando voluntarios que deseen ofrecer su tiempo como cocineros para ayudar a desmenuzar el pollo y cortar la carne, o como repartidores. Se requieren aproximadamente entre 30 y 35 "ruteros" para cubrir las zonas más críticas.
Los repartidores son vitales para asegurar que el alimento llegue a quien lo necesita, tomando una ruta asignada y documentando la entrega con fotografías. Esta documentación es fundamental para llevar un conteo estadístico preciso y para informar al gobierno estatal y municipal sobre la magnitud de la población canina en situación de calle.
Las zonas con mayor índice de perros se encuentran fuera del Cinturón Periférico de Morelia, así como en las zonas conurbadas con Charo y Tarímbaro, por lo que se hace un llamado especial a los vecinos de esas áreas para que se sumen y aseguren que sus vecinos caninos coman a buena hora.
BCT