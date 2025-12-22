Súmate a GHAPAD y ayúdanos a alimentar a 2 mil 500 perritos en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La organización animalista GHAPAD, encabezada por su presidenta Esmeralda Cerda Pizano, lanzó un llamado urgente a la ciudadanía moreliana para apoyar su programa "Pancitas Llenas", cuyo objetivo es asegurar el alimento para aproximadamente 2 mil 500 perros en situación de calle durante esta navidad y en la celebración de año nuevo.

A pesar del gran esfuerzo que representa esta labor, la organización reporta una baja en la recaudación, un fenómeno que Cerda Pizano atribuye a la distracción generalizada por las posadas y festividades de fin de año.

La presidenta de GHAPAD enfatiza que la necesidad de apoyo es constante y existen múltiples maneras sencillas para que la comunidad se sume a esta noble causa.