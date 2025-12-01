Sólo tres quejas contra Policía Morelia fueron acreditadas: Pablo Alarcón

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Por la supuesta violación en materia de derechos humanos, la población ha interpuesto poco más de 30 quejas en contra de la Policía Morelia ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) durante el periodo de 2024 y 2025, afirmó el comisario Juan Pablo Alarcón Olmedo.
En entrevista, el titular de la Policía Morelia refirió que se trata de 33 quejas acumuladas; sin embargo, aseguró que, tras su revisión, solo han podido acreditar violación a los derechos humanos de los ciudadanos en tres casos, mientras que los otros únicamente fueron actos en los que se representaron actos de autoridad.
"En la mayoría de ellas hemos observado que no existen violaciones a derechos humanos, hay muchas circunstancias que representan actos de autoridad que evidentemente no generan satisfacción a las personas que se les aplica, y ellos consideran que existen algunas violaciones a sus derechos fundamentales", informó.
Juan Pablo Alarcón apuntó que, después de realizar un estudio puntual en cada uno de los casos, han considerado que no hubo tal violación y, simplemente, los agentes de la Policía Morelia aplicaron la ley. Incluso acotó que no en todos han sido responsables los elementos de esta corporación, sino alguna otra autoridad.
No obstante, afirmó que, en donde han detectado que sí existe alguna situación, continúan trabajando para que se realice la reparación del daño, además de las mediaciones para que la filosofía de trabajo de la Policía Municipal se cumpla y —subrayó— no solo quede en el papel.
Cabe mencionar que, cuando se trata de una violación en materia de derechos humanos, no se inhabilita al agente o elementos de la corporación y continúa con su labor bajo la encomienda de reparar el daño. Alarcón Olmedo apuntó que en la CEDH y el departamento jurídico se da seguimiento y atención a cada caso.
Desde 2021, 120 policías de Morelia dados de baja
En cuanto a los elementos dados de baja, el comisario añadió que, en la última sesión de la Comisión de Honor y Justicia, se separó a dos agentes del servicio sin que tengan oportunidad de reincorporarse nuevamente, además de que la razón fue por el delito de cohecho; desde 2021 acumulan 120 bajas.
Aunque las bajas se quedan registradas ante el Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Policía Morelia ha optado por no separar del cargo a todas aquellas faltas que sean consideradas no graves, y que los elementos tomen cursos del manejo del estrés, ira, terapias psicológicas o realicen trabajo en favor de la comunidad.