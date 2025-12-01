Sólo tres quejas contra Policía Morelia fueron acreditadas: Pablo Alarcón

Juan Pablo Alarcón apuntó que, después de realizar un estudio puntual en cada uno de los casos, han considerado que no hubo tal violación y, simplemente, los agentes de la Policía Morelia aplicaron la ley. Incluso acotó que no en todos han sido responsables los elementos de esta corporación, sino alguna otra autoridad.

No obstante, afirmó que, en donde han detectado que sí existe alguna situación, continúan trabajando para que se realice la reparación del daño, además de las mediaciones para que la filosofía de trabajo de la Policía Municipal se cumpla y —subrayó— no solo quede en el papel.

Cabe mencionar que, cuando se trata de una violación en materia de derechos humanos, no se inhabilita al agente o elementos de la corporación y continúa con su labor bajo la encomienda de reparar el daño. Alarcón Olmedo apuntó que en la CEDH y el departamento jurídico se da seguimiento y atención a cada caso.

Desde 2021, 120 policías de Morelia dados de baja

En cuanto a los elementos dados de baja, el comisario añadió que, en la última sesión de la Comisión de Honor y Justicia, se separó a dos agentes del servicio sin que tengan oportunidad de reincorporarse nuevamente, además de que la razón fue por el delito de cohecho; desde 2021 acumulan 120 bajas.

Aunque las bajas se quedan registradas ante el Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Policía Morelia ha optado por no separar del cargo a todas aquellas faltas que sean consideradas no graves, y que los elementos tomen cursos del manejo del estrés, ira, terapias psicológicas o realicen trabajo en favor de la comunidad.