Sólo han solicitado una ambulancia para marcha del 8M: Bedolla

Ramírez Bedolla exhortó a que no haya infiltraciones durante la marcha del 8M, pues en el horario en el que se realizará es posible que se pueda infiltrar alguien ajeno al movimiento.

“La marcha va a tener su actividad normal, nosotros pedimos que procuren que no haya infiltraciones, no habrá de nuestra parte nada más el apoyo que se requiera, solo han solicitado una ambulancia que acompañe, la marcha será completamente libre, como han solicitado, como siempre ha sido, estaremos atentos a cómo se desarrolle, que es por la tarde-noche, ese es un tema que en ocasiones complica un poco, porque siempre en la oscuridad de la noche no falta quién quiera hacer una cuestión o haya alguna infiltración”, puntualizó.

