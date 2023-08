Sí hay riesgo de colapsos parciales en el Mercado Independencia: PC Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A petición de la Coordinación de Protección Civil y Bomberos de Morelia que coordina, Francisco Xavier Lara Medina, se solicitó por vía formal a la Fiscalía General del Estado (FGE), acceso al estacionamiento del mercado “Independencia” en donde sucedió un incendio el pasado mes de mayo, para hacer un dictamen, que consistió en conocer el estado de la estructura y sus posibles asentamientos.

Resultado de lo anterior, se determinó que sí existe un riesgo de derrumbes parciales en la estructura del inmueble que colapsó por la conflagración, “por eso está acordonado”, confirmó el titular de PC municipal.

Contextualizó que el estacionamiento del Mercado Independencia sigue asegurado por la Fiscalía, y es in inmueble al que no se tiene acceso porque está bajo investigación y en espera de las actuaciones de la misma, es un espacio además concesionado a un particular; adicionalmente tiene la clausura del Gobierno Municipal “y efectivamente es una estructura que colapsó y existe riesgo a que sigan ocurriendo colapsos parciales”.

Agregó que la ventaja que se tiene es que los colapsos se han dado hacia el interior, es decir, del perímetro exterior hacia el centro de la estructura, “entonces eso nos disminuye el riesgo hacia afuera, aún así, se estableció un perímetro para los vecinos y los comerciantes de Andrés del Río y de Ana María Gallaga y obviamente la colindancia hacia el edificio principal del mercado”. Está delimitado y apuntalado por la Secretaría de Obras Públicas municipal.

En este sentido consideró que es una estructura que se va a seguir asentando, cualquier acontecimiento podría suceder, “podría haber asentamientos por lluvias, por viento, o por la misma carga de la estructura que ha ido cediendo”.

Indicó además que “no nos abocamos en conocer ni orígenes ni causas del incendio, con este dictamen de riesgo es que hemos hecho una serie de recomendaciones, primero para apuntalar las instalaciones en el edificio colindante, y (segundo), hacer el cercado en las aceras sobre Andrés del Río y Ana María Gallaga”.

Agregó que en la parte colindante sobre la calle de Ana María Gallaga existe una escuela primaria, y que se ha estado en comunicación con el director y los padres de familia, igual como con los comerciantes, y no existe riesgo para ellos, aunque se ha cercado el acceso para que no tengan contratiempos.

Reiteró que no hay circulación en las esquinas de Andrés del río y Ana María Gallega, y “solamente transitan vehículos de servicio y la escuela tiene una obra al interior, son los únicos accesos permitidos hasta el momento".

Añadió que esperarán el dictamen de la FGE para que una vez que se tenga también el acuerdo con el concesionario, se inicien los trabajos de remoción y demolición de la estructura del estacionamiento.

En tanto que comentó que los propietarios de los autos que quedaron adentro, no se han acercado con PC, los particulares tienen demandas a quien corresponda, ante la Fiscalía, y refirió que no es posible sacarlos de manera ordinaria porque la rampa de acceso sufrió también colapsos, entonces, una vez que el inmueble, esté liberado habrá que determinar junto con el concesionario, la forma en que los vehículos puedan ser rescatados para ver qué maniobras se necesita hacer para retirarlos del primero y segundo nivel.

Por otra parte, dijo que no hay reporte de que el terreno sea pantanoso.

Cabe recordar que el 16% del total de número de puestos resultaron afectados con la conflagración.

