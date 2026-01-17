Sábado fresco y con lluvias leves: así estará el clima hoy en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Para este sábado 17 de enero, se prevé un día mayormente nublado en la capital michoacana, con probabilidad de lluvia débil por la tarde y temperaturas agradables durante el día.

Por la mañana, el cielo se mantendrá parcialmente nublado con temperaturas en ascenso, iniciando en 12°C a las 09:00 horas y alcanzando hasta 20°C hacia el mediodía. Los vientos serán suaves, provenientes del norte y noreste.

Alrededor de las 14:00 horas, el cielo comenzará a cubrirse completamente y, según el pronóstico, entre las 15:00 y las 18:00 horas hay una probabilidad de lluvia del 60%. Se espera que estas precipitaciones sean ligeras, acumulando entre 0.4 mm y 0.6 mm. Los vientos del sur y sureste alcanzarán ráfagas de hasta 30 km/h.

Para la noche, el clima volverá a estabilizarse con cielo parcialmente nublado y temperaturas entre 13°C y 11°C. El viento disminuirá su intensidad y la probabilidad de lluvia bajará a 30% o menos.

La temperatura máxima estimada para hoy es de 22°C, mientras que la mínima se ubicará en los 8°C.

Recomendaciones:

Si tienes planes al aire libre, considera llevar impermeable o paraguas.

Usa bloqueador solar durante las horas de mayor radiación.

Mantente atento a actualizaciones en caso de cambios en el pronóstico.

