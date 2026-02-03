Sábado de Matiné proyectará The Truman Show en Ciudad Universitaria

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este sábado, el Departamento de Idiomas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) invita al público a disfrutar de una función especial de la película The Truman Show como parte de su programa Sábado de Matiné.
La proyección se llevará a cabo el sábado 7 de febrero a las 9:00 horas, en el Auditorio CADI, ubicado en el edificio C-6 de Ciudad Universitaria.
La cinta será presentada en idioma inglés, con una duración de 103 minutos.
The Truman Show narra la historia de Truman Burbank, un hombre que vive una vida aparentemente normal sin saber que, en realidad, es el protagonista de un programa de televisión que lo graba las 24 horas desde su nacimiento.
Este evento está dirigido a estudiantes, docentes y al público interesado en el cine en inglés, promoviendo la práctica del idioma a través del entretenimiento. La entrada es libre.
BCT