Sábado de Matiné proyectará The Truman Show en Ciudad Universitaria

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este sábado, el Departamento de Idiomas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) invita al público a disfrutar de una función especial de la película The Truman Show como parte de su programa Sábado de Matiné.

La proyección se llevará a cabo el sábado 7 de febrero a las 9:00 horas, en el Auditorio CADI, ubicado en el edificio C-6 de Ciudad Universitaria.

La cinta será presentada en idioma inglés, con una duración de 103 minutos.