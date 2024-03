Ruptura de alianza en Morelia, no dependió de los partidos políticos: PRI

Y es que el priísta insistió, a su partido no se le respetó con la negociación de espacios en la alcaldía capitalina y en respuesta, el tricolor decidió cerrar a la posibilidad de ir en conjunto con Martínez Alcázar.

Valencia Reyes fue tajante en la candidatura en solitario por Morelia, por ello adelantó, ninguna voz al interior o exterior de su partido lo hará cambiar de opinión.

"Conmigo no se puede hablar de ese tema, si algún actor político quiere hablar conmigo perderá su tiempo, no los voy a atender, estoy ocupado en otras cosas, porque es un capítulo cerrado. Hubo toda la disposición para construir, suma y hacer un equipo sólido, pero había que ceder porque hay que darle su lugar a nuestro partido y no hubo la disposición de dar los espacios que el PRI pidió".

