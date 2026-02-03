Morelia

Rumbo al 8M: así puedes participar en la asamblea abierta en Morelia

La reunión será el 4 de febrero en la Calzada San Diego; invitan a mujeres independientes y colectivas a participar
FB/ Asamblea de Mujeres Michoacán
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Colectivas e independientes están convocando a la tercera asamblea organizativa rumbo a las actividades del próximo 8 de marzo de 2026, en el marco del Día Internacional de la Mujer.

La reunión está dirigida a mujeres interesadas en participar en la organización de actividades para la fecha conmemorativa, y busca reunir ideas, propuestas y colaboraciones de forma abierta.

🗓️ Fecha: miércoles 4 de febrero de 2026
🕔 Hora: 5:00 de la tarde
📍 Lugar: Calzada de San Diego (a la altura del CCU UNAM), Morelia

Un espacio apartidista y autogestivo

De acuerdo con la convocatoria publicada en redes sociales, el encuentro será un espacio libre de partidos políticos e instituciones del Estado, y se identifica con una postura antipatriarcal, transincluyente, anticapitalista y de organización colectiva.

El llamado es a “todas las mujeres independientes y colectivas que quieran sumarse a la organización de cara al 8M”.

El evento es de acceso libre y se realiza en un ambiente público, por lo que las asistentes pueden integrarse sin necesidad de registro previo.

¿Qué es el 8M? 🟣

Cada año, el 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, una fecha reconocida globalmente para visibilizar la lucha por los derechos de las mujeres, la igualdad de género y el fin de las violencias.

En Michoacán y otras regiones del país, esta jornada suele estar acompañada de actividades, asambleas, manifestaciones artísticas y marchas.

SHA

8 de marzo
Grid
Asamblea de Mujeres Michoacán
asamblea organizativa

