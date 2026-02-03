Rumbo al 8M: así puedes participar en la asamblea abierta en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Colectivas e independientes están convocando a la tercera asamblea organizativa rumbo a las actividades del próximo 8 de marzo de 2026, en el marco del Día Internacional de la Mujer.

La reunión está dirigida a mujeres interesadas en participar en la organización de actividades para la fecha conmemorativa, y busca reunir ideas, propuestas y colaboraciones de forma abierta.

🗓️ Fecha: miércoles 4 de febrero de 2026

🕔 Hora: 5:00 de la tarde

📍 Lugar: Calzada de San Diego (a la altura del CCU UNAM), Morelia