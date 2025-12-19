Rosticería Pololo, un bocado de sabor

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- "¿Para comer aquí o para llevar?" Un pollo rostizado es una de las opciones más prácticas y accesibles, y ahora en Morelia hay un nuevo negocio que ha llegado a revolucionar este platillo con un sabor espectacular. Se trata de Rosticería "Pololo", que busca reinventar la receta tradicional a través de salsas únicas que generan una explosión de sabor en el paladar.

Rosticería "Pololo" nació de la inquietud de sus socios por ofrecer un concepto diferente en Morelia, lo que los llevó a perfeccionar el producto y proponer una experiencia gastronómica distinta basada en el uso creativo de salsas, explicó Octavio Alonso Tena, uno de los fundadores.