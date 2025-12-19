Rosticería Pololo, un bocado de sabor

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- "¿Para comer aquí o para llevar?" Un pollo rostizado es una de las opciones más prácticas y accesibles, y ahora en Morelia hay un nuevo negocio que ha llegado a revolucionar este platillo con un sabor espectacular. Se trata de Rosticería "Pololo", que busca reinventar la receta tradicional a través de salsas únicas que generan una explosión de sabor en el paladar.
Rosticería "Pololo" nació de la inquietud de sus socios por ofrecer un concepto diferente en Morelia, lo que los llevó a perfeccionar el producto y proponer una experiencia gastronómica distinta basada en el uso creativo de salsas, explicó Octavio Alonso Tena, uno de los fundadores.
Con pollos más grandes y precios competitivos, "Pololo" ofrece las clásicas guarniciones de arroz con verduras, frijoles bayos y ensalada verde. Pero el verdadero distintivo está en sus acompañamientos especiales: papas a la francesa sazonadas, mac & cheese y ensalada de col con aderezo de limón.
Además, las salsas son protagonistas:
Pimienta-limón
Habanero
Salsa Pololo (receta de la casa)
Salsas de temporada (como la actual: perón con cebolla y naranja agria)
Además de las tradicionales verde y roja
"Queremos que nuestros clientes disfruten en familia o con amigos un sabor único", expresó Octavio.
Las aguas frescas también siguen una línea especial:
Jamaica con canela
Limón con jengibre
Y sabores de temporada, como mandarina
En cuanto a postres, el menú incluye tres opciones:
Chocololo (budín de chocolate)
Pay de limón
Flan con cajeta
"Pololo" cuenta con opciones individuales y en combo, además de promociones semanales:
Martes: En la compra de un pollo, se regala medio pollo extra
Miércoles de ruleta: Por cada consumo mínimo de $250 pesos, se puede girar una ruleta con premios
También ofrecen una tarjeta de cliente frecuente (con costo simbólico), que permite acumular puntos para canjear productos de la marca como gorras, toallas, cilindros, calcetines, entre otros.
"Estamos ansiosos por atenderles en la primera sucursal de Morelia", resaltó Octavio.
La Rosticería "Pololo" se ubica en Av. Lázaro Cárdenas #2365, esquina con General Anaya, Col. Chapultepec Norte, con horario de atención de lunes a domingo, de 11:00 a 18:00 horas.
A partir de la próxima semana, el servicio también estará disponible a domicilio a través de plataformas de reparto como Uber Eats.
