Rossini, Puccini y más: gran noche sinfónica este jueves en el centro de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Orquesta Sinfónica de Michoacán (OSIDEM) ofrecerá su tercer concierto de la Temporada de Otoño 2025 este jueves 7 de noviembre, en punto de las 19:30 horas, en el Teatro Melchor Ocampo de la capital michoacana.

Bajo la batuta del director invitado Alejandro Miyaki y con la participación especial del trombonista César Salas como solista, el programa contempla una selección de obras de Rossini, Ferdinand David y Puccini, en una velada que promete deleitar al público amante de la música clásica.

Los boletos están disponibles directamente en la taquilla del teatro, de martes a sábado, en horario de 09:00 a 18:00 horas. La entrada tiene una cuota de recuperación de 50 pesos.