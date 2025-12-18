¿Ropa gratis por un año? Tienda de Morelia lanza dinámica

La dinámica es simple: si realizas una compra de $1,000 pesos o más entre el 18 y el 21 de diciembre, automáticamente recibirás un boleto para participar en el sorteo. Y aquí está lo interesante: entre más compras realices, más boletos acumulas, lo que aumenta las posibilidades de ganar. Este tipo de promociones no es común, y sin duda es una de esas oportunidades que algunos no querrán dejar pasar.

El premio no es cualquier cosa. Aquellos afortunados que resulten ganadores se llevarán ropa de marca gratis por todo un año. Con esta propuesta, no solo hay oportunidad de ganar, sino que se ofrece un incentivo atractivo para los que ya pensaban en renovar su ropa para el próximo año.