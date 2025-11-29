Rommel Pacheco participará en carrera atlética este domingo en Morelia

Morelia

La actividad forma parte del Plan Michoacán que también contempla la construcción de 10 centros deportivos en el estado
GABRIELA SERRALDE
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El ex clavadista y actual director de la Comisión Nacional del Deporte (Conade) Rommel Pacheco, participará este domingo en la carrera atlética del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia en la ciudad de Morelia.

El titular de la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte (Cecufid) Raúl Morón Vidal, detalló que la carrera atlética se llevará a cabo al interior del Parque Zoológico Benito Juárez de la capital michoacana a las 8:00 de la mañana con un total de 900 participantes.

Se trata de una actividad cuyo recorrido será de 5 kilómetros y con una salida desde Morelos Norte, con un trayecto dentro del Zoológico y la Calzada Juárez para regresar y concluir en el punto de encuentro del principio.

Agregó que hay al menos 300 participantes más de otros municipios y estados que también se darán cita mañana en el parque, y aunque éstos no recibieron su kit porque ya no alcanzaron de igual forma se sumarán a la actividad junto con los que sí cuentan ya con su número y playera.

Por su parte, Rommel Pacheco refirió que se sumará a la actividad como parte de la estrategia implementada desde el gobierno federal, Plan Michoacán, para la reconstrucción del tejido social y seguir implementando acciones para impulsar el deporte en el estado.

El Plan Michoacán incluye la carrera, el programa Ponte Pilas que busca la activación y un estilo de vida saludable y la construcción de centros deportivos en 10 municipios de la entidad con una inversión de dos millones de pesos aproximadamente por cada espacio.

