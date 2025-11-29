Rommel Pacheco participará en carrera atlética este domingo en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El ex clavadista y actual director de la Comisión Nacional del Deporte (Conade) Rommel Pacheco, participará este domingo en la carrera atlética del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia en la ciudad de Morelia.

El titular de la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte (Cecufid) Raúl Morón Vidal, detalló que la carrera atlética se llevará a cabo al interior del Parque Zoológico Benito Juárez de la capital michoacana a las 8:00 de la mañana con un total de 900 participantes.