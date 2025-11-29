Rommel Pacheco participará en carrera atlética este domingo en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El ex clavadista y actual director de la Comisión Nacional del Deporte (Conade) Rommel Pacheco, participará este domingo en la carrera atlética del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia en la ciudad de Morelia.
El titular de la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte (Cecufid) Raúl Morón Vidal, detalló que la carrera atlética se llevará a cabo al interior del Parque Zoológico Benito Juárez de la capital michoacana a las 8:00 de la mañana con un total de 900 participantes.
Se trata de una actividad cuyo recorrido será de 5 kilómetros y con una salida desde Morelos Norte, con un trayecto dentro del Zoológico y la Calzada Juárez para regresar y concluir en el punto de encuentro del principio.
Agregó que hay al menos 300 participantes más de otros municipios y estados que también se darán cita mañana en el parque, y aunque éstos no recibieron su kit porque ya no alcanzaron de igual forma se sumarán a la actividad junto con los que sí cuentan ya con su número y playera.
Por su parte, Rommel Pacheco refirió que se sumará a la actividad como parte de la estrategia implementada desde el gobierno federal, Plan Michoacán, para la reconstrucción del tejido social y seguir implementando acciones para impulsar el deporte en el estado.
El Plan Michoacán incluye la carrera, el programa Ponte Pilas que busca la activación y un estilo de vida saludable y la construcción de centros deportivos en 10 municipios de la entidad con una inversión de dos millones de pesos aproximadamente por cada espacio.
BCT