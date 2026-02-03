Romance, música y tradición: habrá callejoneada en Morelia por San Valentín

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con motivo del Día del Amor y la Amistad, la Tuna del Distrito Universitario de Michoacán y la Estudiantina de la Técnica 65 invitan a la ciudadanía a una callejoneada especial este miércoles 7 de febrero a las 7:00 de la noche en el tradicional Callejón del Romance.

La actividad, anunciada a través de redes sociales por la estudiantina organizadora, promete ser un evento totalmente familiar, lleno de música, alegría y sorpresas para celebrar el amor y la amistad.