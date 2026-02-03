Romance, música y tradición: habrá callejoneada en Morelia por San Valentín

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con motivo del Día del Amor y la Amistad, la Tuna del Distrito Universitario de Michoacán y la Estudiantina de la Técnica 65 invitan a la ciudadanía a una callejoneada especial este miércoles 7 de febrero a las 7:00 de la noche en el tradicional Callejón del Romance.
La actividad, anunciada a través de redes sociales por la estudiantina organizadora, promete ser un evento totalmente familiar, lleno de música, alegría y sorpresas para celebrar el amor y la amistad.
La callejoneada —una tradición heredada de las tunas universitarias españolas— consiste en recorrer a pie las calles del Centro Histórico al ritmo de guitarras, panderos y voces, mientras se comparten versos, canciones y anécdotas con el público asistente.
El Callejón del Romance, uno de los rincones más representativos de la capital michoacana por su arquitectura colonial y su simbolismo romántico, será el escenario ideal para esta velada.
Organizadores señalan que la entrada es libre y que el evento está diseñado para que tanto parejas como familias puedan disfrutar de una noche cultural distinta. “Prohibido faltar”, señala la invitación difundida por la Estudiantina Técnica 65 en redes sociales.
SHA