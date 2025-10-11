Rodrigo García presenta Las locuras, un retrato femenino sobre la salud mental

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El director Rodrigo García presentó en el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) su más reciente película, Las locuras, acompañado por parte del elenco integrado por Fernanda Castillo, Ilse Salas, Natalia Solián, Naian González Norvind y Cassandra Ciangherotti, así como los productores Gerardo Gatica y Pablo Zimbrón. La conferencia de prensa tuvo lugar en el Centro Cultural Universitario.

Las locuras, una producción de Panorama Global en colaboración con Netflix, entrelaza seis historias ambientadas en un mismo día, todas unidas por un eje común: la salud mental y las relaciones humanas. La cinta retrata momentos de crisis y vulnerabilidad emocional en personajes que intentan encontrar sentido en sus vínculos familiares, amorosos y personales.

Durante la charla, Rodrigo García explicó que el proyecto surgió a partir de una experiencia cercana con un amigo diagnosticado con trastorno bipolar. Esa vivencia lo llevó a escribir una historia inicial que, con el tiempo, se transformó en seis relatos conectados.