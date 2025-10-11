Rodrigo García presenta Las locuras, un retrato femenino sobre la salud mental
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El director Rodrigo García presentó en el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) su más reciente película, Las locuras, acompañado por parte del elenco integrado por Fernanda Castillo, Ilse Salas, Natalia Solián, Naian González Norvind y Cassandra Ciangherotti, así como los productores Gerardo Gatica y Pablo Zimbrón. La conferencia de prensa tuvo lugar en el Centro Cultural Universitario.
Las locuras, una producción de Panorama Global en colaboración con Netflix, entrelaza seis historias ambientadas en un mismo día, todas unidas por un eje común: la salud mental y las relaciones humanas. La cinta retrata momentos de crisis y vulnerabilidad emocional en personajes que intentan encontrar sentido en sus vínculos familiares, amorosos y personales.
Durante la charla, Rodrigo García explicó que el proyecto surgió a partir de una experiencia cercana con un amigo diagnosticado con trastorno bipolar. Esa vivencia lo llevó a escribir una historia inicial que, con el tiempo, se transformó en seis relatos conectados.
“Siempre me han gustado las películas que funcionan como libros de cuentos. Empecé con una historia, pero pronto aparecieron otras”, comentó, señalando que a veces los personajes se imponen y las películas se hacen solas.
García señaló que Las locuras no sólo busca reflejar los estados mentales de sus protagonistas, sino también la dificultad de relacionarse en un entorno cada vez más fragmentado. “Las relaciones personales y familiares son el terreno más fértil para contar historias. Ahí están nuestras heridas y contradicciones”, afirmó.
Por su parte, Cassandra Ciangherotti reflexionó sobre el significado de la salud mental y su representación en el filme.
“Vivimos en una crisis de vínculos. Adaptarse a un mundo profundamente enfermo no siempre es señal de salud. A veces la locura tiene sentido, ¿qué es saludable?”, cuestionó.
Fernanda Castillo destacó la libertad creativa que García permitió al elenco y consideró que la película aborda la locura como un espacio fértil para la imaginación y la empatía.
“La locura es un lugar creativo. Nos saca de la norma y nos permite mirar las emociones desde otro sitio”, comentó.
Por ello, Ilse Salas subrayó que las mujeres en la cinta viven emociones que, más que extravagantes, resultan cotidianas y humanas: “Lo que para otros puede parecer una locura, para nosotras es parte de lo cotidiano”, expresó, comparándolo con esta figura del “bufón”, que en las narrativas es al único que se le permite libertad sin ser cuestionado propiamente, y es así que se busca la integración de ambos conceptos.
Desde la producción, Gerardo Gatica comentó que Las locuras fue un proyecto que fluyó con naturalidad gracias al trabajo en conjunto: “Fue una filmación sencilla, divertida y con gran complicidad del equipo. Netflix acompañó el proceso con total libertad creativa”, dijo. Aunque en un ambiente divertido, Rodrigo García refutó: “No lo recuerdo tan sencillo”.
Las locuras se estrenará en Netflix el 20 de noviembre de 2025, después de su paso por festivales y exhibiciones en salas independientes. Con un formato coral y una mirada introspectiva, la cinta confirma la sensibilidad de Rodrigo García para explorar los lazos humanos y las emociones que los sostienen, esencia que se ha observado en sus trabajos previos como Familia, Cuatro días más y El secreto de Albert Nobbs.
