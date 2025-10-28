Rodada Nicolaita regresa este jueves por las calles de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este jueves 30 de octubre, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) celebrará la 22ª edición de la Rodada Nicolaita, un evento que promueve la convivencia, el uso de la bicicleta y el sano esparcimiento entre la comunidad universitaria y el público en general.
La salida está programada a las 19:00 horas desde Rectoría, en Ciudad Universitaria, mientras que la entrega de bicicletas para préstamo iniciará una hora antes, a las 18:00 horas, en el mismo punto.
“¡Este jueves saldremos a rodar por las calles de Morelia!”, compartió la UMSNH en redes sociales.
La ruta incluye puntos clave de la ciudad como:
Rectoría – Ciudad Universitaria
Francisco J. Múgica
Juárez
Solidaridad
Ventura Puente
Acueducto
Madero (hasta el Obelisco)
Calzada La Huerta
Regreso a Rectoría
La universidad puso a disposición el programa de “Bicipréstamo”, para quienes deseen participar y no cuenten con bicicleta propia. Solo es necesario escanear el código QR disponible en el cartel oficial o en la publicación de redes sociales.
Para más información, las y los interesados pueden comunicarse al número 443 351 4508.
La rodada forma parte de la campaña “En bici contra las adicciones”, y se realiza con el respaldo de la Dirección de Deporte Universitario y la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, a través de Fortapaz.
La primera Rodada Nicolaita se llevó a cabo el jueves 4 de mayo de 2023, como una iniciativa impulsada por la administración central de la UMSNH, bajo el liderazgo de la rectora Yarabí Ávila González.
Desde sus inicios, el objetivo principal ha sido fomentar la integración y la activación física entre estudiantes, docentes, personal administrativo y la sociedad en general, especialmente para quienes no tienen tiempo de ejercitarse durante el día.
“No es necesario ser profesional del ciclismo; basta con una bici, ropa cómoda, y actitud para pasear en comunidad por Morelia”, señaló en ese momento, Gustavo Farías Echenique, jefe del Departamento de Deporte Universitario e Infraestructura.
Al inicio de este año 2025 anunciaron que se habían reunido a más de 4 mil 500 personas, lo que ha convertido a esta actividad en uno de los eventos deportivos más representativos de la universidad.
La rodada se ha consolidado como un punto de encuentro intergeneracional y una herramienta para el fomento del deporte.
SHA