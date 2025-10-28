Rodada Nicolaita regresa este jueves por las calles de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este jueves 30 de octubre, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) celebrará la 22ª edición de la Rodada Nicolaita, un evento que promueve la convivencia, el uso de la bicicleta y el sano esparcimiento entre la comunidad universitaria y el público en general.

La salida está programada a las 19:00 horas desde Rectoría, en Ciudad Universitaria, mientras que la entrega de bicicletas para préstamo iniciará una hora antes, a las 18:00 horas, en el mismo punto.

“¡Este jueves saldremos a rodar por las calles de Morelia!”, compartió la UMSNH en redes sociales.

📍 Recorrido confirmado

La ruta incluye puntos clave de la ciudad como:

Rectoría – Ciudad Universitaria

Francisco J. Múgica

Juárez

Solidaridad

Ventura Puente

Acueducto

Madero (hasta el Obelisco)

Calzada La Huerta

Regreso a Rectoría

🚴‍♀️ ¿Y si no tienes bici?

La universidad puso a disposición el programa de “Bicipréstamo”, para quienes deseen participar y no cuenten con bicicleta propia. Solo es necesario escanear el código QR disponible en el cartel oficial o en la publicación de redes sociales.

ℹ️ ¿Dónde pedir informes?

Para más información, las y los interesados pueden comunicarse al número 443 351 4508.

La rodada forma parte de la campaña “En bici contra las adicciones”, y se realiza con el respaldo de la Dirección de Deporte Universitario y la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, a través de Fortapaz.