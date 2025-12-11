Rodada guadalupana reunirá a ciclistas de todas las edades en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con motivo de las celebraciones guadalupanas, la asociación Bicivilízate Michoacán A.C. y el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Morelia lanzaron la convocatoria oficial para la Competencia Ciclista Guadalupana 2025, que se realizará el próximo viernes 12 de diciembre en la capital michoacana.
La competencia dará inicio a las 10:00 de la mañana, y el punto de encuentro será la Rectoría de Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro, ubicada en la colonia Las Margaritas. Las inscripciones comenzarán desde las 9:30 am, con un costo de $100 pesos para adultos y $50 pesos para niños.
Élite
Veteranos (45–59 años) y (60+ años)
Novatos en bicicleta de ruta (16–39 años y 40+ años)
Novatos MTB
Femenil
Infantil (dividido en grupos de 4–6, 7–9, 10–12 y 13–15 años)
El circuito abarcará el tramo entre los puentes de la avenida Michoacán y la calle Azucena, a lo largo del bordo del Río Grande.
La categoría Élite contará con premios en efectivo de hasta $1,000 pesos para el primer lugar.
El resto de las categorías recibirán trofeos y medallas a los primeros cinco lugares, según la categoría.
Los organizadores indicaron que será obligatorio el uso de casco, guantes y una bicicleta en buen estado. Los jueces serán asignados por el comité organizador y su fallo será inapelable. La competencia se regirá bajo el reglamento vigente de la Federación Mexicana de Ciclismo (F.M.C.).
Para más información, los interesados pueden comunicarse al 443 103 8194.
SHA