Rodada guadalupana reunirá a ciclistas de todas las edades en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con motivo de las celebraciones guadalupanas, la asociación Bicivilízate Michoacán A.C. y el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Morelia lanzaron la convocatoria oficial para la Competencia Ciclista Guadalupana 2025, que se realizará el próximo viernes 12 de diciembre en la capital michoacana.

La competencia dará inicio a las 10:00 de la mañana, y el punto de encuentro será la Rectoría de Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro, ubicada en la colonia Las Margaritas. Las inscripciones comenzarán desde las 9:30 am, con un costo de $100 pesos para adultos y $50 pesos para niños.

Categorías disponibles:

Élite

Veteranos (45–59 años) y (60+ años)

Novatos en bicicleta de ruta (16–39 años y 40+ años)

Novatos MTB

Femenil

Infantil (dividido en grupos de 4–6, 7–9, 10–12 y 13–15 años)

Recorrido:

El circuito abarcará el tramo entre los puentes de la avenida Michoacán y la calle Azucena, a lo largo del bordo del Río Grande.

Premiación: