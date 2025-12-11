Morelia

Rodada guadalupana reunirá a ciclistas de todas las edades en Morelia

La cita es el viernes 12 de diciembre a partir de las 10:00 am; habrá categorías para todas las edades y premios en efectivo
FB/ Bicivílizate Michoacán A.C.
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con motivo de las celebraciones guadalupanas, la asociación Bicivilízate Michoacán A.C. y el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Morelia lanzaron la convocatoria oficial para la Competencia Ciclista Guadalupana 2025, que se realizará el próximo viernes 12 de diciembre en la capital michoacana.

La competencia dará inicio a las 10:00 de la mañana, y el punto de encuentro será la Rectoría de Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro, ubicada en la colonia Las Margaritas. Las inscripciones comenzarán desde las 9:30 am, con un costo de $100 pesos para adultos y $50 pesos para niños.

Categorías disponibles:

  • Élite

  • Veteranos (45–59 años) y (60+ años)

  • Novatos en bicicleta de ruta (16–39 años y 40+ años)

  • Novatos MTB

  • Femenil

  • Infantil (dividido en grupos de 4–6, 7–9, 10–12 y 13–15 años)

Recorrido:

El circuito abarcará el tramo entre los puentes de la avenida Michoacán y la calle Azucena, a lo largo del bordo del Río Grande.

Premiación:

  • La categoría Élite contará con premios en efectivo de hasta $1,000 pesos para el primer lugar.

  • El resto de las categorías recibirán trofeos y medallas a los primeros cinco lugares, según la categoría.

Los organizadores indicaron que será obligatorio el uso de casco, guantes y una bicicleta en buen estado. Los jueces serán asignados por el comité organizador y su fallo será inapelable. La competencia se regirá bajo el reglamento vigente de la Federación Mexicana de Ciclismo (F.M.C.).

Para más información, los interesados pueden comunicarse al 443 103 8194.

SHA

Bicivilízate Michoacán
Carrera ciclista Morelia

