Rodada del Terror invadirá Pátzcuaro con motos, disfraces y diversión

Pátzcuaro, Michoacán (MiMorelia.com).- El próximo 25 de octubre de 2025, motociclistas de distintos clubes se darán cita en Pátzcuaro para participar en la tradicional Rodada del Terror, un evento 100% familiar que combina disfraces, recorridos y diversión.

De acuerdo con la organización Society Bikers Morelia y Lentos Biker Pátzcuaro, la rodada arrancará en La Vitela y concluirá en el muelle de San Pedrito, con un ambiente festivo y alusivo a la temporada de Día de Muertos.

El evento cuenta con el apoyo del Gobierno de Pátzcuaro y busca reunir a motociclistas locales y visitantes en una experiencia llena de color, música y creatividad.

Además, los organizadores recordaron que el 31 de octubre de 2025 se realizará la Mega Caravana del Terror en Morelia.