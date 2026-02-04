Rock y Mozart para guacamayas y elefantes: así mejora su bienestar en el zoológico de Morelia
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Desde rock hasta música clásica son los estilos que se han implementado desde hace dos meses en el Parque Zoológico "Benito Juárez"; la música se ha convertido en una herramienta para reducir el estrés y fomentar comportamientos naturales, además de mejorar el bienestar de los animales.
El director del Zoológico de Morelia, Julio César Medina Ávila, informó que desde hace dos meses se inició un proyecto con algunos psitácidos y mamíferos, donde se mide el nivel de cortisona en la sangre y ha disminuido tras escuchar diversas notas y conjunciones que se hacen con la guitarra, saxofón, trompeta, batería y demás instrumentos.
La música rock y el heavy metal, dijo, forman parte de la estrategia que se está llevando a cabo en los loros, pericos, guacamayas, tucanes, elefantes y algunos antílopes, y que poco a poco se busca llegar a todos los ejemplares del recinto para mejorar su calidad de bienestar.
"Todos los animales que están bajo resguardo humano están en algún tipo de encierro. Dependiendo de la especie, pueden presentar algunas cuestiones de estrés simplemente por el puro encierro", refirió.
El programa de música, resaltó, ha permitido que los psitácidos y los mamíferos bajen esos niveles y mejore su bienestar animal con mayor actividad en el día.
Refirió que en varios estudios se ha encontrado que los animales, después de un tiempo, llegan a reconocer los sonidos como buenos, además de mover la cabeza e, inclusive, el cuerpo, cuando la música les baja el estrés y lo relacionan con cosas buenas para su salud.
Por lo que dejó en claro que no se trata de un proyecto piloto, sino de un programa de música que poco a poco avanza para mejorar el bienestar de los animales.
rmr