Robos a transeúnte a la alza en Centro Histórico: Policía de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El mes pasado se presentaron de 10 a 12 robos a transeúntes, “no son temas violentos pero llaman la atención y tenemos que prender los focos de alerta", informó el comisionado de Seguridad y Justicia Cívica de Morelia, Alejandro González Cussi.

Aunque la ciudad “está en calma, hay dos cosas que me están preocupando y ocupando, me preocupa el tema de robo de carteras y de celulares, sí ha habido un incremento en la zona Centro, no (es) radical pero tampoco se nos había presentado”.

Añadió que otra vez hay problemática de robo de bicicletas y motocicletas en el Centro.

Sobre el robo de celulares, dijo que se trata de “un grupo de personas que engañan, se acercan, algunos muy bien vestidos piden prestado para hacer una llamada y arrancan el celular”.

Otra forma es que en las zonas de los bancos o de las tiendas departamentales les quitan la cartera sin violencia, “pero que hay que tener mucho cuidado porque no estaba pasando en el centro”.

El comisionado refirió que les preocupa ver la reincidencia de las personas pues a algunas las han detenido hasta cinco veces.

Y es que consideró que es el sistema de administración de Justicia “tiene muchos retos no se trata solamente de que tengamos una policía que esté sacando presuntos delincuentes de la calle sino que todos estemos en la misma (sintonía)”.