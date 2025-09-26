Robo frustrado en Capula: camioneta fue hallada y recuperada en minutos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Elementos de Policía Morelia recuperaron en cuestión de minutos un vehículo que contaba con reporte de robo, durante un operativo implementado en la tenencia de Capula.

De acuerdo con información oficial, la rápida acción de los uniformados permitió ubicar y asegurar la unidad, una camioneta tipo pickup, misma que fue trasladada al Ministerio Público para continuar con los procedimientos legales correspondientes.

El operativo fue desplegado tras recibir el reporte del robo, lo que permitió activar un despliegue coordinado en la zona, logrando la recuperación del vehículo sin incidentes.