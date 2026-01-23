Robo con violencia en Morelia termina con vehículo recuperado [VIDEO]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Gracias a la rápida coordinación entre el C5 Michoacán, Subdirección Morelia, y la Policía Municipal, fue recuperada una camioneta con reporte de robo con violencia en la zona sur de la capital michoacana, minutos después de haberse cometido el delito.

El hecho se registró tras una llamada al 911, en la que la víctima reportó haber sido asaltada con arma de fuego mientras se encontraba en la zona de Jesús del Monte, donde además refirió que el agresor realizó detonaciones para amedrentarla y posteriormente huyó con el vehículo.

Ante el reporte, personal del C5 Subdirección Morelia activó de inmediato el protocolo de búsqueda, utilizando herramientas de videoanálisis y monitoreo para rastrear la posible ruta de escape de la unidad robada, al tiempo que se emitió la alerta a las corporaciones policiales en campo.

Derivado del despliegue operativo, elementos de la Policía Municipal localizaron una camioneta abandonada que coincidía con las características proporcionadas por la víctima. Posteriormente, el C5 confirmó que se trataba del mismo vehículo reportado como robado, por lo que fue asegurado conforme a los protocolos correspondientes.