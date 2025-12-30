Roban cilindro con gas cloro en Morelia; alertan por riesgo tóxico en 7 estados

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Coordinación Nacional de Protección Civil emitió una alerta tras el robo de un cilindro que contiene gas cloro en el municipio de Morelia, el cual representa un riesgo tóxico alto para la población.
El hecho ocurrió en el pozo El Retiro, ubicado en la colonia Dr. Miguel Silva, y el cilindro sustraído pertenece al Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Ooapas).
El cilindro tiene una capacidad de 68 kilogramos, es de color gris aluminio y se encontraba a la mitad de su capacidad al momento del robo. Su contenido, gas cloro, es altamente tóxico: puede ser letal si se inhala o entra en contacto con la piel.
La alerta fue difundida a las Unidades Estatales de Protección Civil de Colima, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Estado de México y Guerrero, ante la posibilidad de que el cilindro sea transportado fuera de Michoacán.
No manipular el cilindro si se localiza.
Alejarse del objeto y reportar de inmediato al 911 o a la Coordinación Estatal de Protección Civil.
En Morelia, también se puede llamar al 443 369 7221 o al 44 32 77 00 89 (Ing. Rogelio Ortiz Chávez, supervisor de Cloración de Ooapas).
El gas cloro es un material comburente que puede causar quemaduras, dificultad respiratoria, e incluso la muerte si se inhala en concentraciones elevadas.
⚠️ Si ves un cilindro como el de la imagen, repórtalo. Tu seguridad y la de tu comunidad depende de ello.
