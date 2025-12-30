Roban cilindro con gas cloro en Morelia; alertan por riesgo tóxico en 7 estados

El cilindro tiene una capacidad de 68 kilogramos, es de color gris aluminio y se encontraba a la mitad de su capacidad al momento del robo. Su contenido, gas cloro, es altamente tóxico: puede ser letal si se inhala o entra en contacto con la piel.

La alerta fue difundida a las Unidades Estatales de Protección Civil de Colima, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Estado de México y Guerrero, ante la posibilidad de que el cilindro sea transportado fuera de Michoacán.