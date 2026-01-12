¡Risas sin filtro! El Costeño y El Norteño llegan a Morelia con show sin censura

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El próximo jueves 5 de febrero de 2026, el Teatro Morelos será sede de un espectáculo de comedia en vivo protagonizado por Javier Carranza “El Costeño” y Edson Zúñiga “El Norteño”, quienes llegan por primera vez juntos a la capital michoacana con su show “Los Incorregibles”.
Ambos comediantes son reconocidos en la escena nacional por su estilo directo y humor sin filtros. De acuerdo con el material promocional, la presentación está dirigida a un público adulto y promete una noche de risas con contenido sin censura.
La función está programada para iniciar a las 9:00 de la noche, y los boletos ya están disponibles en línea, con precios que van desde los $821.60 (zona plata) hasta los $1,471.60 (zona diamante), según se observa en la plataforma de venta de entradas.
Aunque el evento se enmarca en el género de la comedia, el contenido puede ser considerado fuerte para ciertos públicos. Por ello, los organizadores advierten que es una función para mayores de edad, lo que también influye en el tipo de humor que se presentará en el escenario.
El Teatro Morelos, con capacidad para más de mil personas, será el recinto que reciba a los asistentes de esta gira que ya ha visitado otras ciudades del país.
SHA