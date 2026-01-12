¡Risas sin filtro! El Costeño y El Norteño llegan a Morelia con show sin censura

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El próximo jueves 5 de febrero de 2026, el Teatro Morelos será sede de un espectáculo de comedia en vivo protagonizado por Javier Carranza “El Costeño” y Edson Zúñiga “El Norteño”, quienes llegan por primera vez juntos a la capital michoacana con su show “Los Incorregibles”.

Ambos comediantes son reconocidos en la escena nacional por su estilo directo y humor sin filtros. De acuerdo con el material promocional, la presentación está dirigida a un público adulto y promete una noche de risas con contenido sin censura.

La función está programada para iniciar a las 9:00 de la noche, y los boletos ya están disponibles en línea, con precios que van desde los $821.60 (zona plata) hasta los $1,471.60 (zona diamante), según se observa en la plataforma de venta de entradas.