¡Ring listo en Morelia! Checa estos talleres de Lucha Libre y Body Combat

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- ¡Atención amantes del ring! El Colegio de Morelia reanuda su explosivo taller de Lucha Libre, una oportunidad única para aprender las técnicas de este deporte icónico por solo $311 al mes.
💥 Las clases comienzan el 12 de enero y se impartirán lunes, martes y miércoles de 19:30 a 21:00 horas en las instalaciones del Colegio, ubicado en Av. Guadalupe Victoria #2225, Lomas de Santiaguito.
💸 Durante enero habrá precio especial, solo pagarás por el tiempo efectivamente cursado. ¡No hay pretextos para no lanzarte al encordado!
Este taller es ideal para quienes quieren mejorar su condición física, disciplina y reflejos mientras se divierten con una de las tradiciones deportivas más queridas de México.
📲 Más detalles en el sitio oficial: colegiodemorelia.gob.mx
¡Activa tu energía con body combat! El Colegio de Morelia también ofrece su taller de body combat, una disciplina que mezcla artes marciales, música y ejercicio cardiovascular para quemar calorías y liberar estrés. Las clases se imparten los martes y jueves de 18:00 a 19:00 horas, y están abiertas a personas de todas las edades que quieran ponerse en forma de manera divertida y efectiva. El costo mensual es de $311 pesos, con promoción especial durante enero.
SHA