¡Ring listo en Morelia! Checa estos talleres de Lucha Libre y Body Combat

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- ¡Atención amantes del ring! El Colegio de Morelia reanuda su explosivo taller de Lucha Libre, una oportunidad única para aprender las técnicas de este deporte icónico por solo $311 al mes.

💥 Las clases comienzan el 12 de enero y se impartirán lunes, martes y miércoles de 19:30 a 21:00 horas en las instalaciones del Colegio, ubicado en Av. Guadalupe Victoria #2225, Lomas de Santiaguito.