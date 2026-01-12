Rinden protesta jueces de la nueva Corte Municipal de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este lunes fueron designadas las y los jueces que conformarán la nueva Corte Municipal de Morelia, la cual atenderá asuntos relacionados con seguridad, orden y administración pública, así como temas de finanzas municipales.

Durante la sesión ordinaria de Cabildo, y con 12 votos a favor, se tomó protesta a 10 jueces —siete mujeres y tres hombres—, quienes integrarán esta nueva instancia, con lo que se da por concluida la transición al nuevo modelo, anteriormente conocido como Juzgados Cívicos.