Rinden protesta jueces de la nueva Corte Municipal de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este lunes fueron designadas las y los jueces que conformarán la nueva Corte Municipal de Morelia, la cual atenderá asuntos relacionados con seguridad, orden y administración pública, así como temas de finanzas municipales.
Durante la sesión ordinaria de Cabildo, y con 12 votos a favor, se tomó protesta a 10 jueces —siete mujeres y tres hombres—, quienes integrarán esta nueva instancia, con lo que se da por concluida la transición al nuevo modelo, anteriormente conocido como Juzgados Cívicos.
Al respecto, el alcalde Alfonso Martínez Alcázar señaló que este esquema permitirá abarcar un mayor número de ámbitos municipales donde se registran infracciones, como la expedición de licencias o el orden urbano.
“Estoy seguro de que este modelo va a ser muy exitoso y puede ser replicado a nivel nacional como referente, tal y como lo fueron los Juzgados Cívicos en su creación en 2016”, destacó.
Las y los jueces que rindieron protesta son:
Yoshira López González
Ana Isabel Galván Merino
Martha Mendoza Heredia
Dulce María Soto Correa
Alejandra Ramírez Moreno
Felipe de Jesús Llerenas González
José Manuel Merino Silva
Lucero Barriga Camacho
Ivania Itzú Rojas Patricio
Carlos Hernández López
El presidente municipal exhortó a los jueces a poner en alto el nombre de Morelia y a ejercer su labor con imparcialidad y en beneficio de la ciudadanía.
“Les pido que pongan en alto a nuestro municipio de Morelia y a la autoridad municipal, pero sobre todo que velen por los intereses ciudadanos. Porque la autoridad se puede equivocar, pero también puede haber alguna injusticia en sentido inverso; ustedes serán los mediadores”, expresó el edil.
Finalmente, Martínez Alcázar indicó que este nuevo modelo deberá evolucionar y perfeccionarse con el tiempo, pero aseguró que inicia “con el pie derecho”, al partir de un esquema que dio resultados positivos durante ocho años.
