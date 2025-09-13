Riña en Torreón Nuevo termina con un detenido armado; es guardia privado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Agentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) detuvieron a un hombre en posesión de dos armas de fuego, relacionado en una riña suscitada en las inmediaciones de la colonia Torreón Nuevo, en Morelia.

La pronta atención por parte de los elementos de la Guardia Civil permitió asegurar al implicado, mismo que trabaja para servicios de seguridad privada en el Estado de México.

Al realizar una inspección, le fueron localizadas dos armas de fuego y una licencia que acreditaba su portación. Al realizar uso excesivo de la fuerza, el implicado fue puesto a disposición de las autoridades competentes a efecto de dar seguimiento a las actuaciones respectivas. Este hecho derivó de un altercado de tránsito.