Reyes Magos se alistan para la compra de juguetes

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Desde temprana se ve movimiento en “El Audi”, los domingos se ha convertido en el lugar predilecto de los morelianos para ir a desayunar y hacer las compras de lo que menos se imaginan; hoy ya hay varios puestos que ponen a la venta centenares de juguetes para que Los Reyes Magos cumplan con la cartita de las y los pequeños del hogar.

Con más de diez años trabajando, Laura trata de contar con las novedades para que Los Reyes Magos hagan su tarea en búsqueda del o los juguetes que tienen que llevar a los hogares; las cartitas ya están listas y antes de comprar, muchos ven precios y apartan para cumplir con los sueños de los niños.