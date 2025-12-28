Reyes Magos se alistan para la compra de juguetes

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Desde temprana se ve movimiento en “El Audi”, los domingos se ha convertido en el lugar predilecto de los morelianos para ir a desayunar y hacer las compras de lo que menos se imaginan; hoy ya hay varios puestos que ponen a la venta centenares de juguetes para que Los Reyes Magos cumplan con la cartita de las y los pequeños del hogar.
Con más de diez años trabajando, Laura trata de contar con las novedades para que Los Reyes Magos hagan su tarea en búsqueda del o los juguetes que tienen que llevar a los hogares; las cartitas ya están listas y antes de comprar, muchos ven precios y apartan para cumplir con los sueños de los niños.
Bicicletas , muñecas, carritos, pelotas hasta tablets con diseños atractivos para los niños son lo que se encuentra no solo en “El Audi”, sino también en los diversos puestos cercanos al Mercado Independencia.
Los Labubus, diversos juegos de mesa hasta legos se mantienen fuertes en las tendencias para la temporada; desde 50 pesitos o poco más hasta lo que uno pueda pagar, de varios precios para que le alcance al bolsillo de Los Reyes Magos.
En enero, en las inmediaciones de la colonia Ventura Puente, en el tianguis de “El Audi”, se colocan cientos de puestos que ofrecerán juguetes y productos para el Día de Reyes.
Laura comenta que ya tiene todo para instalarse previo al 06 de enero; ahorita oferta lo básico para que Los Reyes Magos vayan viendo lo que ocupan para los pequeños del hogar.
BCT