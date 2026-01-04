Reyes Magos recibirán las llaves de la ciudad: Diócesis de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los Reyes Magos ya confirmaron su asistencia a la Cabalgata que organiza la Arquidiócesis de Morelia. Llegarán desde el lejano Oriente y recibirán las llaves de la ciudad; devolver la ilusión a las infancias morelianas y hacer posible todos sus sueños forman parte de las actividades que se tendrán este lunes.
El padre Oliver Fidel Guzmán Molina es el encargado de realizar la Cabalgata de Los Reyes Magos; desde hace 27 años, comentó, se busca que chicos y grandes sueñen, pero principalmente vivan con ilusión y alegría.
Devolverles a las y los niños un poco de la inocencia que han perdido y robado con cada hecho malo que pasa en la sociedad, mencionó, es la manera de recuperar los valores y la ilusión de las infancias por un mundo mejor.
"Los niños el día de hoy tienen acceso a la información de manera ilimitada, viven muchos duelos y cosas complicadas que no deberían de vivir a su edad; es precisó que los niños sepan que los Reyes Magos vienen a Morelia. Hemos confirmado su visita, los hemos contactado desde el lejano Oriente y sí van a venir, y si preguntan que si son los de verdad, sí son los de verdad", dijo.
Con una eucaristía a las 17:00 horas en el Santuario del Santo Niño de la Salud, refirió que los Reyes Magos aparecerán para recibir las cartas de los pequeños. Indicó que si bien no hablan en español, tendrán un traductor para entender y leer cada una de las cartas que se reciban.
Al terminar la misa, los Reyes Magos se subirán a sus carros y empezarán su recorrido por la avenida Acueducto hasta llegar a la avenida Francisco I. Madero Oriente y atravesar la Antigua Calle Real hasta llegar a la Catedral de Morelia, donde el arzobispo, Carlos Garfias Merlos, y el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, darán un mensaje de aliento y entregarán las llaves de la ciudad a los Reyes Magos.
Invitó que los adultos también escriban sus cartitas a los Reyes Magos, toda vez que aseguró que sus sueños, anhelos y todo lo que quieren en la vida se cumplirá y seguro está, que serán ellos quienes les den la ayuda que necesitan.
BCT