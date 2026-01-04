Reyes Magos recibirán las llaves de la ciudad: Diócesis de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los Reyes Magos ya confirmaron su asistencia a la Cabalgata que organiza la Arquidiócesis de Morelia. Llegarán desde el lejano Oriente y recibirán las llaves de la ciudad; devolver la ilusión a las infancias morelianas y hacer posible todos sus sueños forman parte de las actividades que se tendrán este lunes.

El padre Oliver Fidel Guzmán Molina es el encargado de realizar la Cabalgata de Los Reyes Magos; desde hace 27 años, comentó, se busca que chicos y grandes sueñen, pero principalmente vivan con ilusión y alegría.

Devolverles a las y los niños un poco de la inocencia que han perdido y robado con cada hecho malo que pasa en la sociedad, mencionó, es la manera de recuperar los valores y la ilusión de las infancias por un mundo mejor.

"Los niños el día de hoy tienen acceso a la información de manera ilimitada, viven muchos duelos y cosas complicadas que no deberían de vivir a su edad; es precisó que los niños sepan que los Reyes Magos vienen a Morelia. Hemos confirmado su visita, los hemos contactado desde el lejano Oriente y sí van a venir, y si preguntan que si son los de verdad, sí son los de verdad", dijo.